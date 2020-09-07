Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye...
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
07.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:04
Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.