Son dakika haberi: Sakarya'da 56 parça tarihi eser ve 35 tüp kobra zehri ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yakalanan 7 bin 772 şahıstan 147'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 56 parça tarihi eser ve 35 tüp kobra zehri de ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri vatandaşların huzur ve güven içerisinde kalabilmesi için, suç ve suçlularla etkin mücadelenin sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının ilk 6 ayında yürüttükleri operasyon ve çalışmalar kapsamında 7 bin 772 şahsı yakaladı. Şahıslardan 147'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 118'i ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Çalıntı olduğu tespit edilen 20 otomobil ile 43 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirilirken, 24'ü kadın toplam 67 kişiye fuhuştan işlem yapıldı ve fuhuş yapan 12 ikamet ise mühürlendi.

Terör operasyonunda 126 kişi yakalandı

Terör suçları ile mücadelede FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C-THKP/C terör örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 126 kişi yakalandı ve şahıslardan 23'ü tutuklandı, 34'ü için ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Kaçakçılık Suçları, Organize Suçlar, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar, Mali Suçlar ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmalarda da 124 kişi yakalandı ve bunlardan da 9'u tutuklandı, 30 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan operasyonlarda 56 parça tarihi eser, bin 510 litre kaçak akaryakıt, 474 paket bandrolsüz kaçak sigara, 1 milyon 84 bin 300 adet makaron, 300 kilogram nargile tütünü, bin 244 kilogram tütün, 4 bin 861 adet kaçak içki, 35 tüp kobra zehri, 680 adet mükerrer bandrol, 79 adet sahte 100 TL, 193 adet (10 bin 255 kilogram) kaya kırıcı patlayıcı madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede 231 operasyonda 279 kişi yakalandı

Uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yapılan 231 operasyonda 279 kişi yakalandı ve bunlardan ise 64'ü tutuklandı ve 62 bin 900 TL'ye de el konuldu. Yapılan operasyonlarda ise; 1 milyon 233 bin 310 adet ecstasy hap, 7 kilo 850 gram sentetik bonzai, 2 kilo 900 gram esrar, 61 gram kokain, 70 gram eroin, 15 gram skank, 104 kök kenevir bitkisi, 4 gram afyon sakızı, 12 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç ile 8 adette hassas terazi ele geçirildi. Siber Suçlar ile mücadeleye yönelik çocuk istismarı, yasadışı bahis, kredi kartı dolandırıcılığı, zararlı yazılım suçları kapsamında 334 şüphelinin tespiti yapılarak internet üzerinde sanal devriye görevi gerçekleştirilerek 596 olaya müdahale edildi ve 333 şüphelinin tespiti yapıldı. Bilişim suçlarını kapsayan bin 103 adet dijital materyal incelendi. Güvenlik suçları ile mücadeleye yönelik 165 kişiye işlem yapıldı ve 4'ü tutuklandı.

8 göçmen kaçakçısı yakalandı

Göçmen kaçakçılığı suçları ile mücadele kapsamında 5 göçmen kaçaklığı olayı meydana gelirken 8 organizatör yakalandı, bunlardan 1'i tutukladı, 3 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 17 mağdur göçmene işlem yapılmış ve 2 otomobile el konuldu, şehirde illegal olarak bulunan 69 yabancı uyruklu düzensiz göçmen de yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 102 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edilirken, planlı operasyonlar ve şok uygulamalarda da; 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet susturucu, 122 adet ruhsatsız tabanca, 136 ruhsatsız tüfek, 109 adet kurusıkı tabanca, 71 adet kesici delici alet, 2 bin 879 adet fişek ele geçirildi.

2019 yılı ilk 6 ayına göre yüzde 21 azalma

2019 yılı ilk 6 ayında meydana gelen olay sayısı 11 bin 879 iken, 2020 yılı ilk 6 ayı içerisinde bu sayı ise 9 bin 433'e gerileyerek yüzde 21'lik azalma sağlandı. 2019 yılı ilk 6 ayında kişilere karşı işlenen olay sayısı 5 bin 219'dan 4 bin 429'a gerileyerek yüzde 16'lık azalma sağlandı. Malvarlığına karşı işlenen olay sayısında yüzde 31'lik, evden hırsızlık suç sayılarında ise yüzde 36'lık azalma sağlandı. Kişilere karşı işlenen suçlarda en çok kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama suçlarının işlendiği görülürken, malvarlığına karşı işlenen suçlarda en çok, mala zarar verme, evden hırsızlık, dolandırıcılık suçları işlendiği de görüldü. - SAKARYA