Son dakika haberi | Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı şüphelisi yakalandı (2)
Son dakika haberi: TUTUKLANDIAntalya'nın Finike ilçesi sahilinde yürüyüş yapan A.E. adlı kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı.
24.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:29
TUTUKLANDI
Antalya'nın Finike ilçesi sahilinde yürüyüş yapan A.E. adlı kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.A.'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan M.A., tutuklanarak Kumluca Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelinin ifadesinde cinsel saldırıyı kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan olayın mağduru A.E. adlı kadından, hastane muayenesinde alınan örneğin analiz için Adli Tıp'a gönderildiği belirtildi.