Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahara girmiş olacağız, tıp dilinde 'influenza' dediğimiz grip vakaları artmış olacak. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Eğer salgın tedbirlerine uyarsanız işimiz çok kolaylaşacak." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Mükemmelin var olan değil aranan şey olduğunu, eksikliklerin, yanlışların olabileceğini dile getiren Koca, "Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetler aldık. Bu savaşı insanlar veriyor. İnsanlar yorulabilir, insan kaynaklı sorun tespit ettiğimiz yerlerde değişikliklere gittik, altyapımızı güçlendirdik." ifadesini kullandı.

Koca, "Sağlık ordumuz insanımız için fedakarlığını göstermeye devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızdan hizmet alırken onlara güvenimiz, saygımız tam olsun. Altına girdikleri yük taşınması kolay bir yük değildir. Hastaları için mücadele ederken birçoğu hastalığa yakalanıyor. Başka bir meslekte bunu göremezsiniz." diye konuştu.

Salgınla mücadelenin bir görev dağılımı içinde yürütüldüğüne, toplum olarak bir mutabakat sağlandığına işaret eden Koca, amaçlarının insan sağlığını korumak, bu süreci en az acı ve ıstırapla atlatmak ve normal hayata dönmek olduğunu söyledi.

"Birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım" çağrısı

Bu amaçtan vazgeçilmemesi gerektiğinin altını çizen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım. Hayatın akla gelmeyecek kadar basit sebeplerle nasıl altüst olabildiğini yaşayıp görüyoruz. Nefes almanın mucizevi bir tecrübeye dönüşebileceğini keşfediyoruz. Birbirimizi korumayı ahlak ediniyoruz. Savaşın kayıpları karşısında kazandırdıkları da var. Gelişen insanlık hassasiyetlerimizi, ödev duygularımızı aramızda kalıcı kılalım. Bizi salgına karşı başarılı kılacak olan bu ahlak, diğerkamlık, başkasının hayatına saygıdır.

Bu savaşta her birimiz ailemiz ve çevremizdeki yaşam için ne kadar gerekli ne kadar değerli olduğumuzu görüyoruz. Bizim için endişelenenler var. Aynı endişeyi biz diğer insanlar için yaşıyoruz. Her insanın biricik olduğunu hatırlıyoruz. Salgınla mücadele unutulmuş, ihmal edilmiş bazı hasletleri geri getiriyor. Yara alıyoruz ama öğreniyoruz. Savaşı yeniden öğrenip sarıldığımız hasletlerle kazanacağız. Bizler sağlık ordunuz olarak sizler için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Asla bir geri adım olmayacak. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağımız her hasbihalde devletimizin, bilim insanlarımızın, Bakanlığımızın çalışmalarının bir konuşmaya sığmayacağını göreceksiniz."

"Koronavirüsle gribin bulaşma yolları aynıdır"

Bakan Koca, bu çabaların karşılığında vatandaşlardan da salgınla mücadelenin kurallarına bağlı olmalarını beklediklerini ifade etti.

Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine herkesin uymasının beklendiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Mücadeleyi kazandığımız güne kadar ki hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat olmalıdır. Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya davet ediyorum. Birlikte vaka sayılarını azaltmayı, çocuklarımıza daha sağlıklı sosyal ortam sunmayı ödev olarak öneriyorum. Bunu yasak, kısıt, ceza olmadan, bunlara olabildiğince az başvurarak daha uygar yollarla yapabileceğimize inanıyorum.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahara girmiş olacağız, tıp dilinde 'influenza' dediğimiz grip vakaları artmış olacak. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Eğer salgın tedbirlerine uyarsanız işimiz çok kolaylaşacak. Koronavirüsle gribin bulaşma yolları aynıdır. Aynı tedbirlerle ikisini de önleyeceksiniz."

"Kurallardan asla taviz vermemeliyiz"

Sağlık Bakanı Koca, bilim dünyasının Kovid-19'un zaman içerisinde zayıflayarak grip gibi bir hastalığa dönüşeceğini dillendirmeye başladığını belirterek, "Sayıları fazla olmasa da bazı bilimsel makaleler virüsün değişime uğradığı, daha hızlı yayıldığı ama hastalığın şiddetinin düşüşe geçtiği görüşünü dile getirmektedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken iyi haberlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Hastalığın şiddetinin azalmasıyla yayılımın artmasının bir arada düşünülmesi gerektiğini aktaran Koca, yayılım arttıkça direnci düşük olan insanlara virüsün kolay bulaşacağına, kayıpların artacağına dikkati çekti.

Koca, "Bu haberleri hastalığı yeneceğimizin işaretleri olarak kaydetmeli fakat kurallardan asla taviz vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

"Tarihte son bulmamış bir salgın, son bulmamış savaş da yoktur"

Vatandaşlara seslenen Bakan Koca, "Zaman zaman yorulduğunuzu, çaresizlik hissine kapıldığınızı biliyorum. Bu hisse kapılan insan dünyada kendini yapayalnız bulur. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu lütfen unutmayın, tarihte son bulmamış bir salgın, son bulmamış savaş da yoktur." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, en son 100 yıl önce İspanyol gribinin yaşandığını, bu salgında ilk vakaların 1918 yılının mart ayında ABD'nin New Mexico eyaletinde görüldüğünü, bu tarihte 1. Dünya Savaşı'nın da devam ettiğini anımsattı.

Savaşa katılmak üzere Avrupa'ya giden ABD askerleriyle salgının dünyaya yayıldığını, o dönemden kalan fotoğraflarda da maske takan insanların görüldüğünü, bu virüsün de insandan insana aynı koronavirüs gibi bulaştığını anlatan Koca, şöyle devam etti:

"İspanyol gribi insanlığı etkiledi ama 18 ay sürdü. İnsanlığın 100 yılda gösterdiği ilerlemeye ve bilime güvenin. Virüsler aklı, hastalığı yayma stratejisi olan varlıklar değildir. Virüsü riskli ortamlarda tedbirsiz davranarak birbirimize bulaştıran sonuçta bizleriz. Tedbirleri titizlikle uygular, virüse yayılma şansı tanımazsak salgını şimdi kontrol altına alır, yarın tehlike olmaktan çıkarabiliriz."

(Sürecek)