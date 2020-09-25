Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da açıklamalarda bulundu: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir olmadı. Hastalığı hafife almak, temizlik maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı." dedi.

Bakan Koca, Samsun Valiliğini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Doğu, Güneydoğu ve Ege Bölgesi'nden sonra Orta Karadeniz'deki illerin durumlarını değerlendirmek ve incelemelerde bulunmak üzere Samsun'a geldiklerini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı ile koronavirüs (Kovid-19) salgınının Samsun'daki seyrini ele aldıklarını, sunulan sağlık hizmetlerinin durumu, ihtiyaçları ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduklarını anlatan Koca, "Samsun, bölgenin cazibe merkezi. Büyüyen ve gelişen bir ilimiz. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları da her geçen gün artıyor. Koronavirüs salgınıyla bu ihtiyacın daha da büyüdüğünü gördük ve adımlarımızı da buna göre atacağız." dedi.

İl merkezi ve ilçelerde bugüne kadar pek çok sağlık yatırımını hayata geçirdiklerini dile getiren Koca, bu yatırımlara ek olarak Samsun'un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri, özellikle şehir hastanesi hakkında detaylı değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmalarına da değinen Koca, şöyle konuştu:

"6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara sıkı sıkı uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki sürdürülebilir olmadı. Hastalığı hafife almak, temizlik maske ve mesafe kurallarına riayet etmemek, bizi tekrar istemediğimiz tablolarla karşı karşıya bıraktı. Hasta sayımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı. Bu durum sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızda artış bildiğiniz gibi her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı illerimizde istemediğimiz artışlar görürken bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde salgını kontrol altında tutabiliyoruz."

"Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir." diyen Koca, "?Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerdeki hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle ve sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)