Gerginlik havaya taşındı! Rus savaş uçağı, ABD'ye ait keşif uçağını engelledi
Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağı, Karadeniz'de tespit edilen ABD'ye ait keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engelledi.
09.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:55
Rusya'ya ait savaş uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının Karadeniz'de tespit edilen ABD'ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade edildi.