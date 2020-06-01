Patenci gençlerin çevre yolunda kamyon arkasında tehlikeli yolculuğu

Antalya'da bir kamyonun arkasına takılan patenli 5 genç, canlarını hiçe saydı.

Antalya çevre yolunda patenleriyle kamyonun arkasına takılan 5 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile görüntülendi. Hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atan gençler diğer araçlardan gelen tepkilere aldırış etmedi. Gençleri cep telefonuyla görüntüleyen bir araç sürücüsünün ise "gençler buna asılın" diye teşvik etmesi dikkat çekti. Patencilerin maske takmadığı da görüldü. - ANTALYA