Son dakika haberi | MİT'in operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist gri listeden

Bir son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 30 Temmuz 2020'de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede aranan teröristler arasında olduğu belirlendi.

03.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:15

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 30 Temmuz 2020'de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede aranan teröristler arasında olduğu belirlendi.

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Alınan bilgiye göre, MİT'in operasyonuyla Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü PKK üyesinden birinin, gri listede arananlar arasında bulunan "Brüsk İsrail" kod adlı Seyithan Acay olduğu tespit edildi.

Terörist Acay'ın, PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, 2018'de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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