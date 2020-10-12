Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: (Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde...
12.10.2020 13:33 | Güncelleme: 12.10.2020 13:36
Son dakika politika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "(Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler"
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler"