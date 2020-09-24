Son dakika haberi | MGK Bildirisi: Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası...
24.09.2020 20:03 | Güncelleme: 24.09.2020 20:03
Bir son dakika haberine göre MGK Bildirisi: "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir.
MGK Bildirisi: "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiştir."