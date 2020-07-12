Son dakika haberi | Mekan sahibini gasp ettiler, o anları böyle kayıt altına aldılar

Mekan sahibini gasp ettiler, o anları böyle kayıt altına aldılar

üstüne bir de darp anları telefonla böyle kaydettiler

Mekan sahibine dehşeti yaşatan silahlı örgüte polisten operasyon: 12 gözaltı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde içkili mekan sahiplerine zorla evrak imzalatıp borçlandıran ve mekanlara el koymaya çalışan kişiler yakalandı. Bu kişilerin, bir mekan sahibini darp edip, hakaret ettiği anları kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz aralık ayında Beylikdüzü'nde içkili mekanların sahiplerine zorla evrak imzalatıp borçlandıran ve daha sonra bu bahaneyle mekanlara el koymaya çalışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kişilerin aynı zamanda kalabalık gruplar halinde mekanlara gelerek müşterileri dövüp dışarı çıkarttıkları, bu işi örgütlü bir şekilde kişileri hürriyetinden yoksun bırakarak ve işkence ederek yaptıkları ortaya çıktı.

12 kişi eş zamanlı operasyonlarla yakalandı

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, silahlı suç örgütüne üye olduğu belirlenen 12 kişi 7 Temmuz günü kent genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Bu şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet havalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kama bıçak, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı silah ve 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki sorgusu tamamlanan 12 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2 kişiye adli kontrol kararı uygulandı. 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Mekan sahibini böyle darp ettiler

Öte yandan, şüphelilerin çektiği bir görüntüde, bir mekan sahibinin dışarı çıkartılarak darp edildiği, şiddete uğradığı ve hakarete uğrayıp küçük düşürüldüğü anlar görüldü.