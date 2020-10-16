Son dakika haberi: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 895 kişi öldü

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 895 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 895 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 112 bin 161'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 371 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 370 bin 468'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 453 bin 779 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor.