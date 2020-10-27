Son dakika haberi | Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı
27.10.2020 10:47 | Güncelleme: 27.10.2020 10:50
Son dakika habere göre Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.
Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı