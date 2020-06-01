Son dakika haberi: Kısıtlama sonrası trafikte yoğunluk oluştu

Kısıtlama sonrası trafikte yoğunluk oluştu

İSTANBUL - 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle araçlar yollarda yerlerini alırken trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak için üst geçitleri kullanan vatandaşlar yoğunluk oluştururken metrobüs duraklarında da hareketlilik oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece 24: 00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da yollarda hareketlilik başladı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte işe gitmek isteyen vatandaşlar e-5 üzerinde araç kuyruğu oluşturdu. Yenibosna Avcılar ve Cevizlibağ yönünde oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşe gitmek için toplu taşıma kullanmak isteyen vatandalar üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların maske kuralına dikkat ettiği görülürken metrobüs duraklarında da yoğunluk vardı. Metrobüs seferleri yapılırken, çok sayıda vatandaşın dolu gelen metrobüslere binmemek için durakta diğer araçları beklediği görüldü.

"Bu yoğunluğu kaldıracağını düşünmüyorum"

Toplu taşımadaki yoğunluktan bahseden İsmail Meral "Büyük bir problem aslında insanlar bir şekilde dikkat etmeye çalışıyor önlemler fena değil ama bu yoğunluğu kaldıracağını düşünmüyorum. Rahat gitmek bizim içinde çok avantajlı ama herkes işe gittiği zaman böyle bir şey mümkün değil" diye konuştu.