Kaza yapıp inkar etti; Mobese kameralarından tespit edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen kazada polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle alkollü olduğu ortaya çıkan bir sürücü, önce kaza yapıp, sonra arabayı ben sürmüyorum dedi, mobese kameralarından aracı sürdüğü tespit edilince de trafik ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü gözaltına alındı.

''KAZAYI YAPAN BEN DEĞİLİM''

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı üzerinde saat 03.30'da meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen bir kişi seyir halindeki aracıyla park halindeki bir araca çarparak durdu. Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisleri alkollü sürücüye " kazayı yapan kim " diye sorunca, " ben değilim " cevabını aldı.

SÖZLÜ VE FİZİKİ DİRENDİ

Çevredeki vatandaşların ifadelerinin ardından mobese kameralardan kaza anını inceleyen polis ekipleri, kazayı yapan kişinin inkar eden kişiyle aynı olduğunu tespit edince, alkollü sürücü polise direnmeye başladı. Ehliyetini vermeyen ve polise hem sözlü hem de fiziki direnen sürücünün yapılan incelemesinde alkollü olduğu ortaya çıktı. Ayakta güçlükle duran sürücü, polislerin görevini yapmak istemesi üzerine de polislere bağırarak, tehditler yağdırdı ve daha sonra da gözaltına alındı. Trafik polisleri ile alkollü sürücü arasındaki diyalog çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.