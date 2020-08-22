Son dakika haberi! Kartal'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kartal'da kontrolden çıkan motosiklet direğe çarptı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde saat 19.00 sularında Beytullah Tabak, arkadaşı Betül K. ile birlikte motosikletle hızlı bir şekilde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Acil servis ekipleri Motosiklet şoförü Beytullah Tabak, olay yerinde hayatını tespit ederken, Betül K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL