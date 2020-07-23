Son dakika haberi: İstanbul Valisi Yerlikaya: Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde...
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.
23.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:17
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi."