Son dakika haberi... Isparta'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

12.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:17

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 katlı apartmanın balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak
Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Pınar Pazarı Taştepe Mahallesi'nde oturan Şeyma Çakmak (26), üçüncü kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çakmak'ı hastaneye kaldırdı. Çakmak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Çakmak'ın bir süre önce doğum yaptığı bildirildi.