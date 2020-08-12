Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
12.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:34
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."