Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: Sizlerin de katılmasıyla 15 Temmuz ihanetinden sonra bu akademiden 1549...

İçişleri Bakanı Soylu: "Sizlerin de katılmasıyla 15 Temmuz ihanetinden sonra bu akademiden 1549 subay, 12 bin 826 astsubay olmak üzere toplam 14 bin 375 arkadaşımızı mezun etmiş bulunuyoruz. Bu önemli bir yenilenme ve önemli bir kapasitedir"