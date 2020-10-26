Teröristlerin kullandığı otomobil ise terkedilmiş olarak bulundu

Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas'ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana gelirken, olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, diğerinin ise kaçtığı iddia edildi. Hatay'da polis ekipleri şehrin tüm noktalarında önlem alırken, teröristlerin kullandığı otomobil terk edilmiş olarak bulundu.