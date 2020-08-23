Son dakika haberi: Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 3 ölü, 10 kayıp (6)
Son dakika gündem haberi... BAKAN SOYLU: 133 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
BAKAN SOYLU: 133 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, selin vurduğu Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 1'i asker 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu, "Şu anda 133 vatandaşımız arama- kurtarma marifetiyle kurtarıldı. Düğün salonunda vatandaşlarımız kurtarılmayı bekliyor. Arama- kurtarma ekipleri ve biz bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra şu anda 118 köy yolu kapandı. Birçok ilçemiz de bu yağmurdan etkilendi. Etkilenmeyen şimdi köylerde dahil olmak üzere buradaki hasarın ne olduğunu arkadaşlarımızla hep birlikte değerlendiriyoruz. Sayın bakanımız da özellikle öncelikle hep birlikteyiz. Yani her birimiz bir tarafa bakıyoruz, birimiz arama-kurtarma tarafına, diğerimiz meselenin nereden kaynaklanıp, nasıl adım atılacağı konusunda. Biraz sonra da yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile Çevre Şehircilik Bakanı'mız da burada olacak. Buradaki vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, selden afetlerle karşı karşıya kalan vatandaşımızın hep yanında olacağız" dedi.
Felaketin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede ekiplerin kayıpları arama- kurtarma çalışması devam ediyor.