Son dakika haber: Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
15.10.2020 14:43 | Güncelleme: 15.10.2020 15:40
Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.