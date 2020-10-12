Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Oruç Reis açıklaması: İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız
12.10.2020 13:31 | Güncelleme: 12.10.2020 14:29
Son dakika haberler... Bakan Akar'dan Oruç Reis açıklaması: "İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız" Ermenistan her zaman son derece saldırgan.İnsanlık suçu işliyor, savaş suçu işliyor ve bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor.
Bakan Akar'dan Oruç Reis açıklaması: "İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız"
Ermenistan her zaman son derece saldırgan.İnsanlık suçu işliyor, savaş suçu işliyor ve bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor.