Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Oruç Reis açıklaması: İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız

Bakan Akar'dan Oruç Reis açıklaması: "İhtiyaç çerçevesinde gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız"

Ermenistan her zaman son derece saldırgan.İnsanlık suçu işliyor, savaş suçu işliyor ve bunu alışkanlık haline getirmiş bulunuyor.

