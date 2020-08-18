Son dakika haberi: Eski sevgilisini öldüren Seher: Sinirlerime hakim olamadım

Karaman'da eski sevgilisi Ömer Köfün'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) ve eşi Oğuzhan E. adliyeye sevk edildi. Seher E.'nin ifadesinde, Ömer Köfün ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığını, telefonda tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamayarak piknik yaptığı alana giderek onu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, geçen pazar günü merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında meydana geldi. 2 arkadaşı ile birlikte ormanlık alana pikniğe giden 2 çocuk babası Ömer Köfün, daha önce sevgili olduğu 2 çocuk annesi Seher E. ile telefonda tartışmaya başladı.

SİNİRLENEN KADIN PİKNİĞİ BASTI

Tartışmanın ardından piknik alanına gelen Seher E., yanında getirdiği av tüfeği ile Ömer Köfün'e ateş açtı. Köfün ağır yaralanırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Köfün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Seher E. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerini Köfün'ün yanına yaklaştırmamak için bir süre direndi. Seher E. daha sonra ekiplere teslim oldu. Bu sırada olay yerine gelen Seher E.'nin eşi Oğuzhan E. de gözaltına alındı.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Seher E. ve eşi Oğuzhan E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilldi. Seher E. ifadesinde Ömer Köfün ile daha önce gönül ilişkisi yaşadığını belirterek, "Olay günü telefonda Ömer ile tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak Ömer Köfün'ün bulunduğu yere giderek üzerine doğru ateş açtım" dedi.

Oğuzhan E. ise geçmişte eşinin Ömer Köfün ile bir ilişkisinin olduğunu bildiğini ama eşinin Köfün'ü öldürmek istediğini bilmediğini ileri sürdü.