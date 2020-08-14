Kovalamacada yüksekten düşen polis memuru şehit oldu

Esenyurt'ta şüpheliler ile yaşanan kovalamaca sırasından yüksekten düşüp yaralanan polis memuru Hasan Çetinkol, hastaneye kaldırılmıştı. Çetinkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da Hasan Çetinkol için başsağlığı mesajı paylaştı.

"AZİZ ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Aktaş mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul-Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Hasan Çetinkol, 9 Mayıs günü Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir adrese ihbarı üzerine intikal etmiş, kaçan şahısları yakalama çalışmaları esnasında dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 13 Ağustos günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA AĞLAYAN BEBEĞE EMZİK GÖTÜRMÜŞTÜ

Şehit polis memuru Hakan Çetinkol, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçen nisan ayında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında emziği kaybolduğu için Esenyurt'taki İncirtepe Mahallesi 254'üncü Sokak'ta oturan bir ailenin yardımına koşmuştu. Ailenin 155 Polis imdat hattını araması üzerine polis memuru Hakan Çetinkol, nöbetçi eczaneye giderek bir emzik satın alarak babasına teslim etmişti. Çetinkol, emziğin parasını ödemek isteyen babanın uzun süre teşekkür etmesi üzerine, "Duanızı eksik etmeyin yeter" diyerek uzaklaşmıştı.