  

Son dakika haberi: Erdoğan: Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından...

Son dakika politika haberine göre Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı"

21.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:16

Erdoğan: "Türkiye salgının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı"