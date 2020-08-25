Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: (Giresun'daki sel) Ümidimiz en kısa süre içerisinde...
Son dakika habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Ümidimiz en kısa süre içerisinde hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak olan elektrik hizmetini süratle vatandaşlarımıza kazandırmak.
25.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:14
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Ümidimiz en kısa süre içerisinde hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak olan elektrik hizmetini süratle vatandaşlarımıza kazandırmak."