Son dakika haberi: Dereli ilçesindeki selde zarar gören ev ve iş yerlerinin drone ile havadan görüntülenmesi

Son dakika gündem haberi... -Dereli ilçesinin havadan görüntüsü -İş makinelerinin çalışması -İlçedeki vatandaşlardan görüntü -Gıda yardımı yapılması -Selden zarar gören dükkanlar ve sokaklar Giresun'da, sağanak yağış nedeniyle Aksu deresinin taşması dolayısıyla Giresun'un Dereli ilçesindeki iş yerleri su ve toprak...

24.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:31

-Dereli ilçesinin havadan görüntüsü

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-İş makinelerinin çalışması

-İlçedeki vatandaşlardan görüntü

-Gıda yardımı yapılması

-Selden zarar gören dükkanlar ve sokaklar Giresun'da, sağanak yağış nedeniyle Aksu deresinin taşması dolayısıyla Giresun'un Dereli ilçesindeki iş yerleri su ve toprak altında kaldı.