Son dakika haberi: Dereli ilçesindeki selde zarar gören ev ve iş yerlerinin drone ile havadan görüntülenmesi

-Dereli ilçesinin havadan görüntüsü

-İş makinelerinin çalışması

-İlçedeki vatandaşlardan görüntü

-Gıda yardımı yapılması

-Selden zarar gören dükkanlar ve sokaklar Giresun'da, sağanak yağış nedeniyle Aksu deresinin taşması dolayısıyla Giresun'un Dereli ilçesindeki iş yerleri su ve toprak altında kaldı.