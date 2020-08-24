Son dakika haberi: Dereli ilçesindeki selde zarar gören ev ve iş yerlerinin drone ile havadan görüntülenmesi
Son dakika gündem haberi... -Dereli ilçesinin havadan görüntüsü -İş makinelerinin çalışması -İlçedeki vatandaşlardan görüntü -Gıda yardımı yapılması -Selden zarar gören dükkanlar ve sokaklar Giresun'da, sağanak yağış nedeniyle Aksu deresinin taşması dolayısıyla Giresun'un Dereli ilçesindeki iş yerleri su ve toprak...
24.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:31
-Dereli ilçesinin havadan görüntüsü
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
-İş makinelerinin çalışması
-İlçedeki vatandaşlardan görüntü
-Gıda yardımı yapılması
-Selden zarar gören dükkanlar ve sokaklar Giresun'da, sağanak yağış nedeniyle Aksu deresinin taşması dolayısıyla Giresun'un Dereli ilçesindeki iş yerleri su ve toprak altında kaldı.