Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç...

Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.

08.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.