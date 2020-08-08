Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç...
Son dakika güncel haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.
08.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Lübnan'a) Bundan sonra gıda yardımlarımız, tıbbi malzeme, ilaç yardımlarımız devam erdecek, buğday, un yardımlarımız devam edecek.