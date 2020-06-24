Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar.
24.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya'daki durum) Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar."