Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Darbeciler bilmelidir ki Libya'da barışın geleceğini...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Darbeciler bilmelidir ki Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır.
24.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Darbeciler bilmelidir ki Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan uluslararası hukukun meşru çizgisi olacaktır."