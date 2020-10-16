Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin baş başa görüşmesi sona erdi
16.10.2020 16:55 | Güncelleme: 16.10.2020 16:58
Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.
Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılması bekleniyor.