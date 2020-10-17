Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık
17.10.2020 16:33 | Güncelleme: 17.10.2020 16:36
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık"