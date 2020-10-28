Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir.
28.10.2020 11:01 | Güncelleme: 28.10.2020 11:05
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir."