  

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır.

24.10.2020 14:33 | Güncelleme: 24.10.2020 14:37

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır."