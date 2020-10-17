  

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

17.10.2020 16:35 | Güncelleme: 17.10.2020 16:39

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır."