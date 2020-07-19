Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya Camisi'nden fotoğraf paylaştı.
19.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:35
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya Camisi'nden fotoğraf paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden "Ayasofya..." mesajıyla camiden fotoğraf paylaştı.