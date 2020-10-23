Çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak
23.10.2020 09:39 | Güncelleme: 23.10.2020 10:06
Çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak İşkenceci babanın çocuklarına 5 ayrı şekilde işkence yaptığı iddianamede yer buldu Çocuklarına işkence yapan baba için 5 yıl hapis isteniyor Şanlıurfa'da 3 çocuğuna işkence yaptığı için tutuklanan cani baba Ramazan Çakmak...
Çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak
İşkenceci babanın çocuklarına 5 ayrı şekilde işkence yaptığı iddianamede yer buldu
Çocuklarına işkence yapan baba için 5 yıl hapis isteniyor