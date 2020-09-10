Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Depremin ardından) Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Depremin ardından) Hem Elazığ hem Malatya'da yapılan işlerin mali tutarı yaklaşık 7 milyar lira. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde Elazığ'ımızı ihya ve inşa etmiş olacağız."