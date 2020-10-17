Meraklı vatandaşlar, cesedi izleyerek piknik yaptı
17.10.2020 13:51 | Güncelleme: 17.10.2020 14:27
İstanbul Karaköy'de, denizden çıkartılan erkek cesedi üzerinde polis ekipleri inceleme yaptığı sırada vatandaşlar sahildeki çimlerde piknik yaptı.
Eminönü'nde denizden çıkartılan erkek cesedi Karaköy'deki sahil parkına götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde çalışma yaptığı sırada vatandaşlar çimlerde piknik yaptı.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Cesedi izleyerek piknik yapan vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı. Yapılan anonsların ardından piknikçilerin olay yerini terk etmesiyle polis ekipleri çalışmalarını tamamladı.