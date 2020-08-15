Son dakika haberi! Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de arandığı belirlendi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de yer alan "Ardem Ararat/Berivan" kod adlı Sultan Oruç olduğunun tespit edildiği bildirildi.

15.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:15

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de yer alan "Ardem Ararat/Berivan" kod adlı Sultan Oruç olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin liraya kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin 10 Eylül 2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP'li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi."