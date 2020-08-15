Son dakika haberi! Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste'de arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında 13 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'de yer alan "Ardem Ararat/Berivan" kod adlı Sultan Oruç olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Ağustos'ta Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 500 bin liraya kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Ardem Ararat/Berivan' kod adlı Sultan Oruç olduğu tespit edildi. Teröristin 10 Eylül 2018 tarihinde Bitlis kırsalında zırhlı araca yönelik EYP'li eylemi gerçekleştiren teröristlerin arasında bulunduğu belirlendi."