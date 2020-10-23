Son dakika haberi | Bakan Koca: Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur
23.10.2020 20:11 | Güncelleme: 23.10.2020 20:14
Son dakika sağlık haberine göre Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"
Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"