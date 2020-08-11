Son dakika haberi | Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek Açıklaması
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanının, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı "sosyal mesafeye uyma" uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama...
11.08.2020 21:35 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanının, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı "sosyal mesafeye uyma" uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Koca, Twitter hesabından şiddete uğrayan sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:
"Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına 'sosyal mesafeye uymaları' uyarısı üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil."