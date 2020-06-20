Son dakika haberi | Akar: Müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek suni gündem yaratmak yerine ittifakın...
Gelen son dakika haberlerine göre Akar: "Müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek suni gündem yaratmak yerine ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz.
20.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:26
Akar: "Müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek suni gündem yaratmak yerine ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz."