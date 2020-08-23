Son dakika haberi... Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz.

Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor."