Son dakika haberi... Adana Valisi Süleyman Elban: (Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz.
Son dakika haberi: Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz.
23.08.2020 22:55 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:16
Adana Valisi Süleyman Elban: "(Kozan'daki orman yangını) Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor."