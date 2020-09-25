1 Ekim'den itibaren başlıyor: Mahkumlara görüntülü görüşme imkanı
25.09.2020 11:17 | Güncelleme: 25.09.2020 11:35
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan teknolojik yenilikten bahsederek, pilot uygulamanın 1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacağını bildirdi.
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Ceza İnfaz Kurumlarında bulunanların yakınları ile görüntülü görüşebilmesini sağlayan teknolojik yenilikten bahsederek, pilot uygulamanın 1 Ekim 2020 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlatılacağını bildirdi.