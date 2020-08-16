Son dakika haber: Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Son dakika haberi... Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

16.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:45

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, hudutların güvenliği ile Suriyelilerin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.