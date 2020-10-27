Son dakika haber... Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.
27.10.2020 13:15 | Güncelleme: 27.10.2020 13:18
Son dakika haberlerine göre Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı.