Son dakika haber | Şırnak'ta, HDP'li 5 yöneticiye 'cinsel taciz' soruşturması
Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ta, HDP'li 5 yöneticiye 'cinsel taciz' soruşturmasıŞIRNAK'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
11.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:26
Şırnak'ta, HDP'li 5 yöneticiye 'cinsel taciz' soruşturması
ŞIRNAK'ın HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda görevli 5 yönetici hakkında, bir kadına cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Cizre HDP İlçe Başkanlığı'nda bir kadın, parti çalışmaları sırasında tanıştığı yöneticiler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Kadının şikayeti üzerine Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Cizre İlçe Başkanlığı'nda yöneticilik yapan C.Ö., S.K., A.T., S.K. ve A.A. hakkında soruşturma başlatıldı.